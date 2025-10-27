Afyonkarahisar'da Özel Güvenlik Eğitimleri

İçişleri bakanlığı tarafından yürütülen Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) projesi çerçevesinde polis ekipleri tarafından Afyonkarahisar'da özel güvenlik görevlilerin eğitim verildi.

Gerçekleştirilen eğitim çalışmasıyla ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünde ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünde görev yapan toplam 455 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi. İl Emniyet Müdürlüğümüz Şehit Ali Ünlü Konferans Salonunda uzman personelimiz tarafından verilen eğitimde 'Genel Kolluk İlişkiler ve KAAN Uygulaması, Özel Güvenlik Hukuku, Toplumsal Olaylara Müdahale Esasları, Asayiş Uygulamaları, Uyuşturucu Madde Türleri ile Terörle Mücadele' konuları ile ilgili eğitimler verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR