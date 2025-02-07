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Gürsu'nun Nüfusu Artarak 104.867'e Ulaştı

Gürsu'nun Nüfusu Artarak 104.867'e Ulaştı
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2023 yılı itibarıyla Gürsu'nun nüfusu 104.867 olarak açıklandı. İlçe, Bursa'nın en kalabalık 7. ilçesi oldu ve geçen yıla göre 1.097 kişilik bir artış gösterdi.

Gürsu'nun nüfusu 2023 yılına göre artış göstererek 104.867 oldu. 2023 yılında 103.770 olan nüfus oranı ile Gürsu, Bursa'nın nüfus yoğunluğu açısından yedinci ilçesi oldu.

Bursa'nın en kalabalık 7. ilçesi

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı nüfus verilerini açıkladı. Buna göre Gürsu nüfusu 104.867 olarak açıklandı. Gürsu, nüfus verileri göz önüne alındığında 3.238.618 Bursa nüfusunun, en kalabalık yedinci ilçesi oldu. Geçen sene 103.770 olan ilçe nüfusu 1097 kişi artış gösterdi.

TÜİK'in verilerine göre ilçenin en kalabalık mahallesi merkez mahallelerden Kurtuluş Mahallesi olurken, en az nüfus ise Ericek Mahallesi'nde kaydedildi.

Gürsu'da toplam 15 mahalle bulunuyor.Gürsu ayrıca yıllık nüfus artış hızı olarak da Nilüfer'in ardından en fazla yıllık artış hızı gösteren ikinci ilçe oldu. Önceki yıla oranla yıllık nüfus artış hızı yüzde 1,05 oranında arttı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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