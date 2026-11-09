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Gürkan Uygun'un babası Bahattin Uygun, Kocaeli Körfez'de toprağa verildi

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Gürkan Uygun'un babası Bahattin Uygun, Kocaeli Körfez'de toprağa verildi Haber Videosunu İzle
Gürkan Uygun'un babası Bahattin Uygun, Kocaeli Körfez'de toprağa verildi
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Oyuncu Gürkan Uygun'un 87 yaşındaki babası Bahattin Uygun, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uygun'un cenazesi Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı'na defnedildi.

"Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı "Memati Baş" karakteriyle iz bırakan oyuncu Gürkan Uygun'un hayatını kaybeden babası Bahattin Uygun, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde toprağa verildi.

Oyuncu Gürkan Uygun'un Çamlıtepe Mahallesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki babası Bahattin Uygun, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bahattin Uygun'un cenazesi, Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Kemal Sadi Şirin Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Körfez Asri Mezarlığı'na defnedildi. Gürkan Uygun ve ailesi, taziyeleri kabul etti. Cenazeye Bahattin Uygun'un ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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