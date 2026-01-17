Haberler

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Demirspor'a moral yemeği

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Demirspor'a moral yemeği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Demirspor camiasıyla bir araya gelerek takıma şampiyonluk yolunda destek sözü verdi. Moral yemeğinde takımın durumu hakkında bilgi alan Albayrak, kupa hedeflerine inandığını ifade etti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Demir spor camiasıyla moral yemeğinde buluşarak şampiyonluk yolunda takıma tam destek sözü verdi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, şehrin en köklü spor kulüplerinden biri olan Eskişehir Demirspor'un yönetimi ve teknik ekibiyle bir araya geldi. Düzenlenen moral yemeğine Demirspor Kulüp Başkanı Mehmet Ali Hünerler, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular katılım sağladı. Organizasyonda takımın güncel durumu hakkında bilgi alan Albayrak, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen ekibe yürekten başarılar dilediğini belirterek, "İnanıyoruz ki bu yolun sonu kupa olacak" mesajını paylaştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye ordusu Halep'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor

Komşuda kritik bölge el değiştiriyor! İlk askeri birlik giriş yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

Önce kız kardeşi ile annesine sonra kendi kafasına sıktı
Jhon Duran hakkında bomba iddia

Jhon Duran hakkında bomba iddia
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu

Türkiye Atlas'a ağlıyor! Katilinin paylaşımı kan dondurdu
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Gençlik nereye gidiyor?
Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

Önce kız kardeşi ile annesine sonra kendi kafasına sıktı
Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu

Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi

Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi