Gurbetçiler vatan toprağına akın akın geliyor

EDİRNE (İHA) – Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen yüzlerce gurbetçi, Edirne Kapıkule Sınır Kapısında yoğunluk oluşturdu.

Yurt dışında yaşayan gurbetçiler yaz tatillerini Türkiye'de geçirmek üzere Edirne Kapıkule Sınır Kapısından ülkeye giriş yapıyorlar. Gurbetçiler sınır kapısındaki işlemlerin ardından yurda giriş yapıyor. Hem Vatanına hem Türkiye'deki akrabalarına özlem duyduklarını söyleyen gurbetçiler yorgunluklarını unuttuklarını ifade etti.

3 senedir korona virüsten dolayı Türkiye'ye gelemeyen Aysel Vural ailesini çok özlediklerini belirterek Türk bayrağını görmenin gurur verici olduğunu söyledi.

29 seneden beri Almanya'da aile özlemi ile yaşadığını vurgulayan Ali Kahya, "Öncelikle memleketimize geldiğimizden dolayı çok mutluyuz huzurluyuz, Sınır kapısından rahat ve stressiz şekilde yurda giriş yaptık. Yolculuğumuzda gayet rahat geçti. Biz vatanımıza memleketimize aşık insanlarız her şey vatanımız için Türkiye'deki haberleri takip ediyoruz insanımızın mutluluğu huzuru vatanımızın kalkınması bizi mutlu ediyor ülkemizde güzel şeylerin olması bizi bahtiyar ediyor" şeklinde konuştu.

"Türk bayrağını görünce çok duygulandım"

Senede 1 kere Türkiye'ye geldiklerini söylenen Zahide Hamaratlı, "Çok güzel Türkiye'ye geldiğimiz için çok mutluyuz ilk defa arabayla Türkiye'ye geliyoruz ve bu huzur ve mutluluk veriyor bize. Türk bayrağını görünce çok duygulandım ne mutlu türküm diyene orda da çalıştığımız için senede bir kere gelmeye çalışıyoruz. Gümrüklerde çok yoğunluk var yoksa daha sık gelirdik aracımızla" dedi.

2 gündür yolda olduklarını ifade eden Esra Korkmaz ailesini çok özlediğini belirtti.

"Vatana girerken tüylerim diken diken oldu"

Uzun süren yolculuğun ardından vatan topraklarına girdiğinde tüylerinin diken diken olduğunu belirten Ümit Erol, "Almanya'dan geliyoruz tüylerimiz diken diken oldu çok mutluyuz heyecanlıyız sevinçliyiz vatanımıza geldik tatilimizi yapacağız inşallah" dedi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / Yerel