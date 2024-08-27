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Gurbetçi Adem Yıldırım, Türkeli ilçesindeki yol sorununa dikkat çekiyor

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Almanya'da yaşayan Adem Yıldırım, memleketi Sinop'un Türkeli ilçesindeki yol sorununa dikkat çekmek için pankartlarla dolu bir araçla yola çıktı. Ankara'ya ulaşarak taleplerini iletmek isteyen Yıldırım'ın girişimi sosyal medyada geniş yankı buldu.

Yaz tatilini memleketi Sinop'un Türkeli ilçesinde geçiren gurbetçi Adem Yıldırım, ilçedeki yol sorununu Ankara'ya taşımak amacıyla dikkat çeken bir eylem gerçekleştirdi.

Almanya'da yaşayan Yıldırım, memleketi Sinop'un Türkeli ilçesindeki yol sorununa dikkat çekmek için pankartlarla dolu bir araçla yola çıktı. Üzerinde "Türkeli'de yolumuz yok" yazılı pankartlar taşıyan Yıldırım, bu mesajı Ankara'ya ulaştırmayı amaçlıyor.

Adem Yıldırım, ilçe halkının uzun süredir devam eden yol sorunu nedeniyle yaşadığı sıkıntıları belirterek, yerel yönetimlerin ve hükümetin bu duruma çözüm bulması gerektiğini ifade etti. Gurbetçi Yıldırım'ın bu girişimi, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Yıldırım, Ankara'ya ulaştığında yetkililerle görüşerek taleplerini iletmek istiyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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