Günyüzü'ndeki "Çanakkale ruhu" şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı - Haberler

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Günyüzü'ndeki "Çanakkale ruhu" şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Günyüzü'ndeki

Günyüzü ilçesinde "Çanakkale ruhu" şiir yazma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

GÜNYÜZÜ, ESKİŞEHİR (İHA) - Günyüzü ilçesinde "Çanakkale ruhu" şiir yazma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

"18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" etkinlikleri kapsamında lise öğrencileri arasında "Çanakkale Ruhu" adlı şiir yazma yarışması düzenlendi. Gençlerle iletişim kurmak ve onların zihinlerinde Çanakkale ruhunun oluşmasına katkı sağlamak amacıyla lise öğrencileri arası düzenlenen "Çanakkale Ruhu" konulu şiir yarışması için sunulan eserler İlçe Müftüsü Mehmet Selim Çelik başkanlığında oluşturulan jüri tarafından incelendi. Yarışmada "Onlardı 18 mart kahramanları" adlı şiiriyle katılan Büşranaz Alptekin birinci, "Çanakkale zaferi" şiiriyle katılan Gözde Çetin ikinci oldu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale, 18 mart, Günyüzü, Şiir, Yerel, Haberler

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