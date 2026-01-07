Haberler

Kütahya'da 60 yıllık isim hasreti sona erdi, Günlüce köyü yeniden "Sülye" oldu

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyü, uzun yıllardır sürdürdüğü isim tartışmasını sonlandırarak, resmi kayıtlarda 'Sülye' ismini tekrar aldı. Muhtar Adem İnan'ın çabalarıyla sonuçlanan süreç, köy halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde yaklaşık 60 yıldır süren isim tartışması mutlu sonla noktalandı. 1960'lı yılların sonunda "Sülye Bala" olan adı "Günlüce" olarak değiştirilen köy, muhtar Adem İnan'ın kararlı girişimleri ve İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla yeniden tarihi ismi Sülye adına kavuştu.

1960'lı yılların sonlarında yapılan yerleşim yeri isim değişiklikleri kapsamında, bölgenin köklü yerleşimlerinden biri olan Sülye Bala'nın adı resmi kayıtlarda "Günlüce" olarak tescil edilmişti. Ancak aradan geçen uzun yıllara rağmen köy halkı bu ismi benimsemedi. Günlük hayatta, tabelalarda ve çevre köylerle olan iletişimde "Sülye" adı kullanılmaya devam etti.

Köy halkının talebini öncelikli gündemi haline getiren Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, tarihi ismin geri alınması için resmi süreci başlattı. Köy sakinlerinden toplanan imzalar ve hazırlanan gerekçeli raporlarla birlikte İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunuldu. Muhtar İnan'ın Ankara ve Kütahya hattında yürüttüğü yoğun temaslar sürecin olumlu sonuçlanmasını sağladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerin ardından köylülerin talebi haklı bulunarak isim değişikliği resmen onaylandı. Alınan kararla birlikte köyün adı yeniden "Sülye" olarak tescil edildi.

Kararı büyük bir sevinçle karşılayan köy sakinleri, "Bizim için burası her zaman Sülye'ydi. Şimdi resmiyette de özümüze döndük. Muhtarımıza emekleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
