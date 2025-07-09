Güney Kore'de Aşırı Sıcaklar 7 Can Aldı

Güney Kore'de Aşırı Sıcaklar 7 Can Aldı
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Güney Kore'de yazın başından bu yana sıcak çarpmasına bağlı olarak sağlık kuruluşlarına başvuran 1,228 kişiden 7'si hayatını kaybetti. Ülkede kavurucu sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşırken, sıcak çarpması vakaları artmaya devam ediyor.

Güney Kore'de yaz başından bu yana sıcak çarpmasına bağlı şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvuran bin 228 kişiden 7'sinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Dünya küresel ısınmanın da etkisiyle yükselen sıcaklık değerleri ile mücadele ederken, Güney Kore'de kavurucu yazın bilançosu netleşmeye başladı. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'ndan (KDCA) yapılan açıklamaya göre, 15 Mayıs'tan bu yana ülke genelinde bin 228 kişinin sıcak çarpmasına bağlı semptomlar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurduğu, söz konusu hastalardan 7'sinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca geçen yılın aynı döneminde sıcaklığa bağlı ölüm vakalarının 3 olduğu aktarıldı.

Aşırı sıcaklarla mücadele eden Güney Kore'de başkent Seul dün sıcaklık rekoru kırmıştı. Termometreler 37,7 dereceyi gösterirken, bunun söz konusu alanda istatistik tutulmaya başlanan 1908 yılından bu yana başkentte görülen en yüksek Temmuz başı sıcaklığı olduğu açıklanmıştı. Sadece dün ülke genelinde 238 kişinin sıcak çarpmasına bağlı semptomlar nedeniyle hastanelerin acil servislerine başvurduğu bildirilirken KDCA tarafından daha önce yapılan açıklamada, 2011 ile 2024 yılları arasında ise ülke genelinde toplam 238 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedilmişti. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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