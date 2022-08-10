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Güneşli havada yağmur yağdı, vatandaşlar kaçacak yer aradı

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Güneşli havada yağmur yağdı, vatandaşlar kaçacak yer aradı Bursalılar güneşli havada yağan yağmurda ıslandı Bursa'da güneşli havada ansızın bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslandı.

Güneşli havada yağmur yağdı, vatandaşlar kaçacak yer aradı

Bursalılar güneşli havada yağan yağmurda ıslandı

BURSA - Bursa'da güneşli havada ansızın bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslandı.

Havada güneş olmasına rağmen şehrin belli bölgelerinde kısa süreli aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için otobüs ve metro duraklarına sığındı. Ani bastıran yağmur kısa süre sonra dindi.

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Yerel

Güneşli Bursa Yerel Güncel Haberler

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