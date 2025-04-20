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Güneşli Havada Tekirdağ'da Alkaya Sahili Kalabalıklaştı

Güneşli Havada Tekirdağ'da Alkaya Sahili Kalabalıklaştı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan güneşli hava, vatandaşları Alkaya Sahili'ne çekti. Sıcaklık 16 dereceye ulaşırken, sahilde yürüyüş yapanlardan balık avlayanlara kadar birçok kişi güzel havanın tadını çıkardı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan güneşli hava, hafta sonunu fırsat bilen vatandaşları Alkaya Sahili'ne akın ettirdi.

Meteoroloji verilerine göre sıcaklığın 16 derece ölçüldüğü Tekirdağ'da, sabah saatlerinden itibaren sahil bandı hareketlenmeye başladı. Güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Alkaya Sahili boyunca yürüyüş yaptı, manzaranın tadını çıkardı.

Kimi vatandaşlar deniz kenarında olta atarak balık avlamayı tercih ederken, kimileri de sahil şeridindeki kafelerde çay ve kahve keyfi yaptı. Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte, özellikle öğle saatlerinden itibaren sahil bandında adeta adım atacak yer kalmadı.

Aileler, çocuklarıyla birlikte parklarda vakit geçirirken, öğrenciler de okul tatilini fırsata çevirip sahilde gezintiye çıktı. Parklarda neşe içinde oyun oynayan çocukların sevinci, baharın canlı atmosferine renk kattı.

Uzun süren soğuk ve kapalı havaların ardından yüzünü gösteren nisan güneşi, Tekirdağlılara adeta moral kaynağı oldu. Alkaya Sahili'nde oluşan kalabalık, baharın gelişiyle birlikte vatandaşların açık havaya olan özlemini bir kez daha gözler önüne serdi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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