Gündüzler Mahallesi'nde yağmur ve şükür duası yapıldı

Gündüzler Mahallesi'nde vatandaşların katılımıyla "Yağmur ve Şükür Duası" programı gerçekleştirildi.

Mahallede düzenlenen programa İlçe Müftüsü Fatih Kaya da katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Müftü Kaya dualara eşlik etti. Gündüzler Mahallesi sakinleri tarafından organize edilen etkinlikte, bereket ve şükür için eller semaya açıldı. İlçe Müftüsü Fatih Kaya, düzenlenen yağmur duasına katılarak mahalle halkının dualarına ortak oldu.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı