Gümüşhane'deki Öğrencilerden Gazze'ye Destek Etkinliği

Gümüşhane'de Yusuf Çiftçi İlkokulu öğrencileri, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu'na destek olmak için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler, Filistin için hissettiklerini resimlerle ifade ederken, elde edilen gelirlerin Filistinli çocuklara ulaştırılacağı duyuruldu.

GÜMÜŞHANE (İHA) – Gümüşhane'de ilkokul öğrencileri Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu'na destek için etkinlik düzenledi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu'na destek olmak için Gümüşhane'de Yusuf Çiftçi İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri, velileri ve öğretmenleri tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Öğrenciler, Filistin için hissettiklerini resimlere yansıtarak "40 gemi–40 resim" sloganıyla sergi açtı. Etkinlikte ayrıca veliler tarafından hazırlanan ürünler için stand açıldı. Buradan elde edilen gelirlerin Kızılay aracılığıyla Filistinli çocuklara ulaştırılacağı bildirildi.

Program kapsamında öğrencilere duyarlılığın simgesi olarak bileklikler takıldı ve Filistin'e özgü şarkılar seslendirildi. Okul yetkilileri, programın amacının Filistinli çocuklara yalnız olmadıklarını hissettirmek ve Sumud Filosu'na selam göndererek onlara moral vermek olduğunu ifade etti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
