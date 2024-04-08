Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Gümüşhane'de Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü Töreni

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179.yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Törende İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, Atatürk Anıtına çelenk sunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Bayrak, Başsavcı Vekili Erdem Furkan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serdar Demiral, Emniyet ve Jandarma personeli, şehit aileleri ve gazilerin katıldığı tören hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Bu yıl Ramazan Bayramı tatiline denk gelen Polis Haftası ve bayramın birinci gününe denk gelen 10 Nisan Polis Günü kutlama programı kapsamında bugün öğlen namazına müteakip Kemaliye Camiinde mevlit okutulacak, akşam da iftar yemeği düzenlenecek. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gümüşhane Kamu Tören Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

SED ödemesi bayram öncesi yatar mı? SED Nİsan ayı ödemeleri 2024! Güneş Tutulması saat kaçta? 8 NİSAN Güneş Tutulması ne zaman başlayacak, etkileri neler? Gökhan Zeybek kimdir? Halk Tv konuğu Gökhan Zeybek kaç yaşında, nereli? Gökhan Zeybek biyografisi! Bankalar bugün açık mı? 8-9 Nisan Bankalar çalışıyor mu? Bankaların mesai saatleri! Nuri Alço yaşıyor mu? Nuri Alço'ya ne oldu, son durumu ne? A101 AKTÜEL KATALOĞU 8-11 NİSAN | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Rasim Ozan Kütahyalı ve Ahmet Çakar neden kavga etti? Rasim Ozan, Ahmet Çakar'a ne dedi, olay ne? BİM AKTÜEL KATALOĞU 8-10 NİSAN YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanlığına aday olmayacak mı? İyi Parti'de Meral Akşener dönemi bitti mi? Meral Akşener istifa mı etti? Süper Kupa maçına Wanda Nara yorumu! Wanda Nara Fenerbahçelilere ne dedi? Wanda'nın paylaşımı neden gündem oldu? Bayramda bankalar açık mı? Ramazan Bayramı'nda BORSA açık mı? Eczane, noter, kargo firmaları bayramda çalışacak mı? SÜPER KUPA maçı sonrası Fenerbahçe ne ceza alacak? Fenerbahçe ceza alacak mı? Son sahur ne zaman yapılacak? Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı hangi gün? Yargı dizisi final mi yapacak? Yargı finali ne zaman, kaçıncı bölümde olacak? Müge Anlı CANLI İZLE! 8 Nisan Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
title