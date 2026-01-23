Haberler

Harşit Çayı'nda nesli tehlike altındaki su samurları görüntülendi
Güncelleme:
Gümüşhane'nin Harşit Çayı'nda nesli tükenme tehlikesi altındaki iki su samuru kar üzerinde oyun oynarken kayda alındı. Vatandaşlar tarafından fark edilen samurlar, ilgiyle izlendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesi altında gösterilen su samurları, Harşit Çayı'nda bir süre oyun oynarken cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edilen samurlarının dere kenarında birbirleriyle oynadığı anlar ilgi topladı. Kar üstünde oyun oynayan su samurları bir süre sonra Harşit Çayı'na girerek gözden kayboldu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel


