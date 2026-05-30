Mayıs sonunda Gümüşhane'nin zirvelerinde kar sürprizi

Mayıs ayının son gününde etkili olan kar yağışı, Gümüşhane'nin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Gümüşhane'de dün gece saatlerinde etkili olan yağmurlu hava, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. Takvimlerin 30 Mayıs 2026'yı gösterdiği günde şehrin 2 bin metre ve üzerindeki zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

Özellikle Zigana Dağı ile Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyü sınırlarında bulunan 2 bin 100 rakımlı Minarli Yaylası'nda etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Gece boyunca devam eden yağışın ardından bazı bölgelerde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.

Haziran ayına sayılı günler kala yaşanan kar yağışı nedeniyle baharla birlikte yeşeren yayla çayırları ve ormanlık alanlar yeniden beyaza büründü. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde oluşan eşsiz manzara dron ile görüntülendi.

Mayıs ayının sonunda gelen kar sürprizi vatandaşları şaşırtırken, bölgede yayla sezonuna hazırlanan vatandaşlar da kıştan kalma görüntülere tanıklık etti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı