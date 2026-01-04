Cihan Oral'ın Kardan Kaplumbağa Heykeli

Gümüşhane'de tır şoförü Cihan Oral, çocuklarıyla birlikte yaptığı kardan kaplumbağa heykeliyle ilgi odağı oldu.

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışını fırsata çeviren tır şoförü Cihan Oral, yalnızca kürek ve ayakkabı çekeceği kullanarak kardan kaplumbağa yaptı. Çocuklarıyla birlikte ortaya koyduğu çalışma, görenlerin beğenisini topladı.

Herhangi bir eğitim almadığını belirten Oral, kara kalem çizimler başta olmak üzere çeşitli sanat faaliyetleriyle ilgilendiğini söyledi. Daha önceki yıllarda da farklı figürlerde kardan heykeller yaptığını ifade eden Oral, kar yağışını sanata dönüştürmekten keyif aldığını dile getirdi.

"4 saatlik çalışmayla kardan kaplumbağa yaptık"

Kış mevsimi nedeniyle çok iş olmadığını ve boş zamanını bu şekilde değerlendirdiğini ifa deden Oral, "Yoğun bir kar yağışı oldu. 1-2 senedir kar yağışı bekliyordum zaten. Güzel kar yağdı, karları topladık. Tır şoförü olduğum için mevsimden dolayı boşta kalmıştım. Kızımla beraber hafta sonunu böyle değerlendirmek istedik. Fazla kar toplayamadığım için yatay bir şey yapmaya karar verdik. Bu nedenle kızımla kaplumbağa yapmaya karar verdik. Gelip geçenler beğeniyor, fotoğraf çekiyor. Daha önce kutup ayısı yaptım, kardan 15 Temmuz heykeli yaptım, şehit Fethi Sekin'i motosiklet üzerinde yaptım. Bunun yanında karakalem çalışmalarım da var. Stresimi böyle atıyorum ben de. Sanata ilgim var doğuştan, herhangi bir eğitim almadım. Öğle saatlerinde başladım 4 saatlik bir çalışmayla bu hale geldi" dedi.

Cihan Oral'ın kızı Hilal Oral da, "Babam bu tür şeyleri çok yapıyor. Bu hafta sonunu böyle geçirmek istedik. Öğle arası başladık anca bitirebildik ancak çok güzel geçti. Daha önce de köyde tanklar yaptı, adamlar yaptı. Biraz zorlandık karları toparladık buraya getirdik" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE