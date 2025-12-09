Haberler

Gümüşhane'de yaylada kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Gümüşhane'de yaylada kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'nin Sarıtaş Yaylası'nda kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, AFAD ve Jandarma ekiplerinin dondurucu soğukta 5 kilometre yürüyerek gerçekleştirdiği operasyonla kurtarıldı. Yangın saatlerine ulaşan kurtarma çalışmaları sonucunda vatandaşlar güvenli bir bölgeye alındı.

Gümüşhane'nin Sarıtaş Yaylasında kar nedeniyle gece yarısı mahsur kalan 4 kişi AFAD ve Jandarma ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Kurtarma araçlarının kar nedeniyle ilerleyemediği operasyonda ekipler dondurucu soğukta 5 kilometre yürüyerek vatandaşlara ulaştı.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Çorak Köyü sınırları içerisindeki Sarıtaş Yaylasında gece yarısı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi. Yunus Emre D., araçlarıyla Sarıtaş Yaylası mevkiinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıktığını ve yanındaki 3 arkadaşıyla birlikte mahsur kaldıklarını bildirerek acil yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma ekipleri koordineli bir şekilde bölgeye sevk edildi.

Yüksek zirvelerdeki kar kalınlığının fazla olması nedeniyle araçla vatandaşların yanına ulaşamayan AFAD ve Jandarma ekipleri yaklaşık 5 kilometre yürüyerek mahsur kalan vatandaşlara ulaştı.

Yaklaşık 7 saat süren operasyon sonucunda sabah 07.00 sularında güvenli bölgeye alınan 4 vatandaşın genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Yetkililer kış şartlarında yayla yollarının kullanılmaması konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı! Milyonların izleyeceği maçta forma giyemeyecek

Ünlü isim yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
title