Gümüşhane'de yaylada kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Gümüşhane'nin Sarıtaş Yaylasında kar nedeniyle gece yarısı mahsur kalan 4 kişi AFAD ve Jandarma ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Kurtarma araçlarının kar nedeniyle ilerleyemediği operasyonda ekipler dondurucu soğukta 5 kilometre yürüyerek vatandaşlara ulaştı.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Çorak Köyü sınırları içerisindeki Sarıtaş Yaylasında gece yarısı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi. Yunus Emre D., araçlarıyla Sarıtaş Yaylası mevkiinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıktığını ve yanındaki 3 arkadaşıyla birlikte mahsur kaldıklarını bildirerek acil yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma ekipleri koordineli bir şekilde bölgeye sevk edildi.

Yüksek zirvelerdeki kar kalınlığının fazla olması nedeniyle araçla vatandaşların yanına ulaşamayan AFAD ve Jandarma ekipleri yaklaşık 5 kilometre yürüyerek mahsur kalan vatandaşlara ulaştı.

Yaklaşık 7 saat süren operasyon sonucunda sabah 07.00 sularında güvenli bölgeye alınan 4 vatandaşın genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Yetkililer kış şartlarında yayla yollarının kullanılmaması konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı. - GÜMÜŞHANE