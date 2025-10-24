Haberler

Gümüşhane'de Kahraman Gazilerle Duygusal Buluşma

Gümüşhane'de düzenlenen 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' programında, Kıbrıs Barış Harekatı gazileri öğrencilerle bir araya gelerek kahramanlık hikayeleri paylaştı. Etkinlikte vatan sevgisi ve milli birlik temaları ön plana çıktı.

Gümüşhane'de "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı kapsamında öğrencilerle bir araya gelen gaziler, kahramanlık hikayeleriyle duygusal anlar yaşattı.

Gümüşhane Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen programda, Kıbrıs Barış Harekatı gazileri Celil Tanguroğlu ve Fehim Aysel, TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu. Etkinlikte vatan sevgisi, fedakarlık ve milli birlik temaları işlendi.

Gaziler Celil Tanguroğlu ve Fehim Aysel, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadıkları zorlukları anlatarak gençlere birlik, beraberlik ve milli değerlerin korunması yönünde mesajlar verdi. "Vatan sevgisi tüm korkulardan daha büyüktür. Bu topraklar uğruna can vermeye değer." sözleri salonda duygusal anlara neden oldu.

Etkinliğin sonunda öğrenciler, gazilere çiçek takdim ederek teşekkür etti. Okul idaresi ve öğretmenler, programın gençler üzerinde oluşturduğu olumlu etkiye dikkat çekti. - GÜMÜŞHANE




