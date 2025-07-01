Gümüşhane'de Kaçak Yapılar Yıkılacak

Gümüşhane'de Kaçak Yapılar Yıkılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane Valiliği, Taşköprü Yaylası'ndaki kaçak yapılar için yıkım kararı aldı. Yapılan denetimlerde 38 izinsiz yapı tespit edildi. Yapı sahiplerine yıkım tebliğ edilecek ve gecikmeksizin işlemler başlatılacak.

Gümüşhane Valiliği, Merkez ilçeye bağlı Çorak köyü sınırlarında yer alan Taşköprü Yaylası'nda tespit edilen kaçak yapıların yıkılması yönünde karar aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan kontrollerde Taşköprü Yaylası ile birlikte Kayabaşı köyü Yeni Yayla ve diğer bazı yaylalarda 18 konteyner, 16 betonarme, yığma yapı, 3 bungalov ve 1 baraka olmak üzere toplam 38 yapının izinsiz olarak yerleştirildiğinin belirlendiği ifade edildi.

Gümüşhane İl Özel İdaresi İl Encümeni'nin 01 Temmuz 2025 tarihli kararı doğrultusunda bu yapıların yıkımına karar verildiği belirtilirken, yapı sahiplerine yıkım kararlarının tebliğinden sonra sürecin gecikmeksizin başlatılacağı vurgulandı.

Ayrıca, kaçak yapılaşmayla mera alanlarına zarar veren kişiler hakkında 3091 sayılı Kanun kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı ve 4342 sayılı Mera Kanunu'na göre idari yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.

Valilik açıklamasında, yaylalarda kaçak yapılaşmaya kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği ve denetimlerin aralıksız sürdüğü ifade edildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Naci Görür'den Bursa'daki 2 deprem sonrası endişelendiren uyarı

Naci Görür'den İstanbul'u da sallayan deprem için endişelendiren uyarı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar

Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar
Almanya'da domates 20 euro mu? Mustafa Sandal markete gidip etiketleri çekti

Almanya'da domates 20 euro mu? Ünlü sanatçı üşenmeyip markete gitti
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi

Bodrum'da lahmacun ve adana yediler, gelen fiyata inanamadılar
Khloe Kardashian ne yaptırdıysa açıkladı! Estetik listesi olay oldu

Say say bitmiyor! Yıllardır konuşulan gerçeği açıkladı
Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! 6 kişi için gözaltı kararı

Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! Soruşturma açıldı
Rezervasyon yaptıkları otele giden çift büyük bir şok yaşadı

Rezervasyon yaptıkları otele giden çift büyük bir şok yaşadı
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.