Haberler

Gümüşhane'de Hayvanları Koruma Günü Etkinliği Düzenlendi

Gümüşhane'de Hayvanları Koruma Günü Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla hayvanseverler, sokak ve evcil hayvanlar ile birlikte yürüyüş yaparak hayvan haklarına dikkat çekti. Yürüyüş, Tarım İl Müdürlüğü önünden başlayarak Cumhuriyet Caddesi'nde devam etti ve Fatih Parkı'nda basın açıklamasıyla sona erdi.

Gümüşhane'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla onlarca hayvansever, hem evcil hem de sokak hayvanlarıyla birlikte yürüyüş yaptı.

Tarım İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Caddesi boyunca sürdü. Ellerinde pankartlarla sloganlar eşliğinde yürüyen hayvanseverler bazı hayvanların üzerine de afiş astı. Vatandaşların da ilgiyle izlediği yürüyüşün sonunda grup, Fatih Parkı'na gelerek burada basın açıklaması yaptı.

Hayvanseverler adına konuşan veteriner İrem Kendir, "Bugün burada, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle toplanmış bulunuyoruz. Ancak bu bir kutlama değil, bu bir vicdan muhasebesi, bu bir çağrıdır. Doğanın dengesi, yaşayan tüm canlıların haklarına saygı gösterildiğinde korunabilir. Doğa sadece insanlara ait değil. Ayısı, kurdu, tilkisi, kuşu, sokaktaki köpeği, kedisi hepsi bu coğrafyanın sakini" dedi.

Basın açıklamasının ardından hayvanseverler, sokak hayvanlarını besledi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Canlı anlatım! Derbide tempo inanılmaz

Dev derbide ilk düdük geldi
ABD Başkanı Trump: Hamas hızlı hareket etmeli, gecikmeyi tolere etmeyeceğim

Trump'tan Hamas'a "Hızlı ol" tehdidi: Tolere etmeyeceğim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Sokaklarda ölmek istemiyorum' diyen Yeşilçam oyuncusu Recep Bülbülses hayatını kaybetti

"Sokaklarda ölmek istemiyorum" diyen Yeşilçam oyuncusu vefat etti
Genç hemşire iyi niyetinin kurbanı oldu: Saçlarını kökünden kestiler

İyi niyeti genç hemşireyi saçlarından etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.