Gümüşhane'de Hayvanları Koruma Günü Etkinliği Düzenlendi

Gümüşhane'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla onlarca hayvansever, hem evcil hem de sokak hayvanlarıyla birlikte yürüyüş yaptı.

Tarım İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Caddesi boyunca sürdü. Ellerinde pankartlarla sloganlar eşliğinde yürüyen hayvanseverler bazı hayvanların üzerine de afiş astı. Vatandaşların da ilgiyle izlediği yürüyüşün sonunda grup, Fatih Parkı'na gelerek burada basın açıklaması yaptı.

Hayvanseverler adına konuşan veteriner İrem Kendir, "Bugün burada, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle toplanmış bulunuyoruz. Ancak bu bir kutlama değil, bu bir vicdan muhasebesi, bu bir çağrıdır. Doğanın dengesi, yaşayan tüm canlıların haklarına saygı gösterildiğinde korunabilir. Doğa sadece insanlara ait değil. Ayısı, kurdu, tilkisi, kuşu, sokaktaki köpeği, kedisi hepsi bu coğrafyanın sakini" dedi.

Basın açıklamasının ardından hayvanseverler, sokak hayvanlarını besledi. - GÜMÜŞHANE