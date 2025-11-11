Gümüşhane'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi

Gümüşhane'nin Karşıyaka Mahallesi Mesire Alanı'nda düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde sarıçam fidanları toprakla buluşturuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, öğrenciler, çocuklar, TEMA Vakfı gönüllüleri, çeşitli STK'lar ve kent protokolü etkinlik alanına geçti. Katılımcılar, şehrin yeşil alanlarını artırmak ve erozyon riskine karşı doğal bir koruma hattı oluşturmak amacıyla sarıçam fidanlarını toprakla buluşturup can suyu verdi. Öğrenciler ve gönüllüler ise doğayı korumaya katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlikte konuşan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, fidanların kent için önemine dikkat çekerek "Burada dikeceğimiz fidanlar geleceğimize nefes olacak, geleceğimize su olacak, geleceğimize toprak olacak. İklim değişikliğinin getirdiği riskleri hepimiz biliyoruz. Aşırı kuraklık içme suyu kaynaklarımızı tüketiyor. Temiz içme suyuna sahip olmak istiyorsak bu fidanları toprakla buluşturmak zorundayız. Aynı şekilde soluduğumuz havanın temiz kalması hayati öneme sahip. Eğer çevremizde ormanlar, ağaçlar olmasa insan kaynaklı kirlenmeyi temizleyecek başka bir unsur yoktur. Gümüşhane'nin çevresinin yeşilliklerle donatılması, dağlarımızın güzel bir görünüme kavuşturulması ve eğimli arazilerin erozyondan korunması için ağaçlandırma büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle fırsat bulduğunuz her yerde toprağı tohumla, ağaç tohumuyla, fidanlarla buluşturun. Bahçenize dikin, fırsat bulduğunuz her yere dikin" dedi. - GÜMÜŞHANE