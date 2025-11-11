Haberler

Gümüşhane'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi

Güncelleme:
Gümüşhane'nin Karşıyaka Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte sarıçam fidanları toprakla buluşturuldu. Vali Aydın Baruş, fidanların geleceğe nefes ve su olacağını vurgulayarak ağaçlandırmanın önemine dikkat çekti.

Gümüşhane'nin Karşıyaka Mahallesi Mesire Alanı'nda düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde sarıçam fidanları toprakla buluşturuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, öğrenciler, çocuklar, TEMA Vakfı gönüllüleri, çeşitli STK'lar ve kent protokolü etkinlik alanına geçti. Katılımcılar, şehrin yeşil alanlarını artırmak ve erozyon riskine karşı doğal bir koruma hattı oluşturmak amacıyla sarıçam fidanlarını toprakla buluşturup can suyu verdi. Öğrenciler ve gönüllüler ise doğayı korumaya katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlikte konuşan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, fidanların kent için önemine dikkat çekerek "Burada dikeceğimiz fidanlar geleceğimize nefes olacak, geleceğimize su olacak, geleceğimize toprak olacak. İklim değişikliğinin getirdiği riskleri hepimiz biliyoruz. Aşırı kuraklık içme suyu kaynaklarımızı tüketiyor. Temiz içme suyuna sahip olmak istiyorsak bu fidanları toprakla buluşturmak zorundayız. Aynı şekilde soluduğumuz havanın temiz kalması hayati öneme sahip. Eğer çevremizde ormanlar, ağaçlar olmasa insan kaynaklı kirlenmeyi temizleyecek başka bir unsur yoktur. Gümüşhane'nin çevresinin yeşilliklerle donatılması, dağlarımızın güzel bir görünüme kavuşturulması ve eğimli arazilerin erozyondan korunması için ağaçlandırma büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle fırsat bulduğunuz her yerde toprağı tohumla, ağaç tohumuyla, fidanlarla buluşturun. Bahçenize dikin, fırsat bulduğunuz her yere dikin" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
Hastane randevusu alacaklar dikkat! Bakanlıktan kritik bir uyarı var
Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Küçük Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor
Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
Hastane randevusu alacaklar dikkat! Bakanlıktan kritik bir uyarı var
Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
