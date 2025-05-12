Gümüşhacıköy'de Berberde Tıraş Olan Vatandaşlar Deprem Anı Yaşadı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde berberde saç tıraşı olan bir vatandaş, 3 dakika arayla yaşanan depremlere yakalandı. Yaşanan panik anları iş yerindeki güvenlik kamerasını yansıdı.

Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depreme saç tıraşı yaparken yakalanan berber Talha İrtegün ve müşterisi, panikle dışarı çıktıktan sonra yeniden içeri yöneldi. Tıraşa devam eden genç berber ile müşterisi, 3 dakika sonra 4,2 büyüklüğündeki sarsıntıya yakalandı. Kendilerini dışarı atan berber ve müşterisi uzun süre içeri girmedi.

Berber Talha İrtegün, "İki defa büyük korku yaşadık ve dışarı çıktık. 15 dakika dışarıda bekledikten sonra içeri girip tıraşı tamamladık" diye konuştu. - AMASYA