Gülşen'i cezaevinde eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti Yerel Haberler Şarkıcı Gülşen'i cezaevinde eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti. Şarkıcı Gülşen'i cezaevinde eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti. Çolakoğlu içeride yaklaşık 2 saat kaldı. İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Gülşen, dün Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürülmüştü. Bugün Gülşen'i eşi Ozan Çolakoğlu ziyaretti. Avukatıyla beraber gelen Çolakoğlu içeride yaklaşık 2 saat kaldı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Ozan Çolakoğlu Gülşen Yerel Haberler

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