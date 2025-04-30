Güllübahçe Mahallesi'nde Kardeş Köy Ziyareti

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Güllübahçe Mahallesi, Bosna-Hersek'in Zenica kentine bağlı kardeş köyü Moscanica'dan gelen heyeti misafir etti.

Güllübahçe Mahalle Muhtarı Yusuf Çam ve mahalle sakinlerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, iki kardeş köy arasındaki dostluk ve dayanışma pekiştirildi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, kültürel alışverişin yanı sıra gelecekteki iş birlikleri üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu. Misafir heyet, Güllübahçe'nin tarihi ve doğal güzelliklerini de yakından tanıma fırsatı buldu. Güllübahçe Mahalle Muhtarı Yusuf Çam, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kardeşlik bağlarının güçlenerek devam edeceğini vurguladı. - AYDIN