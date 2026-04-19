Gülistan Doku soruşturmasında Sonel'in ifadesi ortaya çıktı

Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in çelişkili ifadeleri ve teknik veriler dikkat çekiyor. Soruşturma, tanık beyanları ve dijital delillerle birlikte değerlendirilmeye devam ediyor.

Kayıp Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada, şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in ifadesindeki çelişkili beyanlar ve teknik veriler arasındaki farklar dikkat çekti.

Kendisinden 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma dosyasında, şüpheli sıfatıyla ifade veren dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in jandarma ifadesi ortaya çıktı. İfadede yer alan çelişkiler, teknik veriler ve tanık beyanlarıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

Daraltılmış baz kayıtlarının Sonel'i iddiaların merkezindeki Gençlik Merkezi'nde gösterdiği belirtilirken, Sonel ifadesinde şu sözleri kullandı:

"Gençlik merkezine gidip gitmediğimi tam olarak hatırlamıyorum ancak büyük ihtimalle gitmemişimdir"

İfade tutanaklarında Sonel'in yakın çevresine yönelik beyanları da yer aldı. İstanbul'da ziyaret edecek kadar yakın olduğu lise arkadaşları Umut Altaş ve Ekincan Kılıç'ı, ifadesinde uyuşturucu kullanan isimler olarak anlattı. Arkadaşlarının uyuşturucu aparatlarını attıkları yerleri bilecek kadar çevreye hakim olan Sonel, aynı kişilerle yakın ilişki içinde olduğunu belirtmesine rağmen kendisini bu tablonun dışında konumlandırması, dosyada dikkat çeken bir diğer unsur olarak yer aldı.

Sonel, Gülistan Doku'nun ailesine ilişkin olarak, "Doku ailesine kızmıyorum çünkü onların acıları var ve empati yapıyorum" ifadelerini kullanan Sonel'in, kendi durumuna ilişkin ise,

"Şu an üniversitede vize sınavlarıma hazırlanmam gerekirken buradayım, çok zoruma gidiyor" şeklinde beyanda bulunduğu görüldü.

Soruşturma dosyasında yer alan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre, 06 SNL 10 plakalı araçla ilgili hareketlilik tespit edildi. Kayıtlara ilişkin sorulara Sonel'in,

"Hiçbir fikrim yok" şeklinde yanıt verdiği ifade tutanaklarına yansıdı.

Dosyada, aracın Tunceli'den çıkış kaydı olmadan Elazığ istikametinden yeniden giriş yaptığına yönelik bulguların yer aldığı, bu durumun da soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Başsavcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında, teknik veriler ve tanık beyanlarının birlikte değerlendirildiği ifade edildi. Sevk yazısında, daraltılmış baz kayıtlarının şüphelinin olay saatinde ilgili bölgede bulunduğunu gösterdiği, bu durumun diğer şüphelilerle birlikte aynı noktada bulunma ihtimaliyle desteklendiği aktarıldı. Ayrıca dosyada, dijital materyaller ve bazı delillerle ilgili incelemelerin sürdüğü, sim kart ve veri hareketlerine ilişkin bulguların da değerlendirildiği kaydedildi.

İfade tutanaklarında Sonel'in birçok soruya "hatırlamıyorum" şeklinde yanıt verdiği görüldü. Özellikle olay günü, görüşmeler ve araç hareketlerine ilişkin sorularda bu ifadenin tekrarlandığı, bunun da soruşturma kapsamında dikkate alındığı belirtildi.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma dosyasında, teknik veriler, tanık ifadeleri ve şüpheli beyanlarının birlikte değerlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

