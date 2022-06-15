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GSB Yaz Spor Okullarına kayıtlar başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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GSB Yaz Spor Okullarına kayıtlar başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Yaz Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nın; spora erişimi mümkün olmayan çocuk, genç ve özel birey kalmaması için 29 Haziran'da kapılarını açacağı belirtilirken, Aydın'da Yaz Spor Okullarına kayıtlar başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Yaz Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nın; spora erişimi mümkün olmayan çocuk, genç ve özel birey kalmaması için 29 Haziran'da kapılarını açacağı belirtilirken, Aydın'da Yaz Spor Okullarına kayıtlar başladı.

29 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek başvurularda 5-18 yaş arasında herkes müracaat edebilecek. GSB Spor Okullarının açılış programı 29 Haziran 2022 tarihinde saat 11.00'de Efeler Atatürk Spor Salonunda yapılacak. GSB Spor Okullarına müracaatlar ise Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri'nden gerçekleştirilecek. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor tesislerinde uzman antrenörler eşliğinde; atletizm, futbol, cimnastik, hentbol, güreş, judo, basketbol, hokey, tenis, taekwondo, boks, yüzme, floor curling, bocce, masa tenisi, karate, atıcılık, okçuluk, hemsball, voleybol ve badminton olmak üzere 21 branşta eğitimler verilecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Aydın'da yaşayan tüm gençleri, öğrencileri 'Yaza Haraketli Giriyoruz' sloganı ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecek olan GSB Yaz Spor Okullarına davet ediyorum. Eğitim öğretim döneminin sona ermesi ile birlikte öğrencilerimiz yaz tatilinde hem dinlenecekler hem de spor yapacaklar. Tüm tesislerimiz de çocuklarımıza antrenörlerimiz eşliğinde spor eğitimi vereceğiz. GSB Spor okullarında, gençlerimize ve çocuklarımıza bir yandan spor eğitimi verilirken bir yandan da fiziksel, zihinsel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlanması hedefleniyor. Tesislerimiz ve salonlarımız spor okullarımız için daima hazırdır" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

gençlik Aydın Yerel Haberler

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