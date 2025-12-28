Haberler

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi görme engelli bireyleri ağırladı

Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi üyelerini ağırlayarak görme engelli bireylerin deniz canlılarını dokunarak keşfetmelerini sağladı.

Beylikdüzü'nde yer alan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi üyesi olan görme engelli bireyleri ağırladı. Müzeyi ziyaret eden bireyler, denizlerin zenginliğini keşfetme fırsatı buldu.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yer alan, dünyada benzeri olmayan ve kapılarını herkese ücretsiz açan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, yalnızca deniz canlılarını sergilemekle kalmıyor, dokunarak hissetmenin, anlayarak tanımanın ve kalpten bağ kurmanın mümkün olduğunu da gösteriyor. Müze kurucusu Kenan Balcı'nın rehberliğinde, Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi üyeleri görme engelli bireyler, müzeyi ziyaret etme fırsatı buldu. Gerçekleşen ziyarette bireyler, balıklara tek tek dokunarak denizlerin zenginliğini kendi dünyalarında keşfetme fırsatı buldular. - İSTANBUL

