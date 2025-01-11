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Görme Engelli Arif Ayşen, Akordeonuyla Aydınlılara Keyifli Anlar Yaşatıyor

Görme Engelli Arif Ayşen, Akordeonuyla Aydınlılara Keyifli Anlar Yaşatıyor
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62 yaşındaki yüzde 90 görme engelli Arif Ayşen, bir yıl süren çabası sonucu öğrendiği akordeonuyla Aydın'ın Efeler ilçesinde Türk Sanat Müziği ve Halk Müziği eserleri seslendiriyor. Ayşen, müziğiyle halkın gönlünde yer ediniyor.

Aydın'ın Efeler ilçesine ayda bir kez gelen Arif Ayşen, uzun uğraşlar sonucu bir yıl içerisinde çalmasını öğrendiği akordeonu ile Yağcılar içinde çaldığı müzik eşliğinde söylediği eserlerle keyifli anlar yaşattı.

İzmir'de yaşayan 62 yaşındaki Arif Ayşen, yüzde 90 görme engelli olmasına rağmen akordeon çalmayı öğrendi. Ayşen, her ay düzenli olarak Efeler ilçesinde yer alan Yağcılar içinde ve Sevgi Yolu'nda akordeonunun eşliğinde Türk Sanat Müziği ve Halk Müziği eserleri seslendiriyor. Aydınlı vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor.

Arif Ayşen, daha önce org ve saz çaldığını ancak akordeon çalmayı öğrenmenin oldukça zor bir süreç olduğunu belirtti. Yaklaşık bir yıl süren bir çaba sonucu, akordeonu çalmayı başaran Ayşen, "Saza göre bunu çalmak çok zor. Öğrenmek yaklaşık bir yılımı aldı" dedi. Ayrıca, akordeonun göçmenler ve Çerkezler tarafından geleneksel olarak kullanılan bir enstrüman olduğunu da Ayşen sözlerine ekledi.

Aydın halkının ilgisinden çok memnun olduğunu belirten Ayşen, "Beni seviyorlar. İyi ki geldin, bizleri onure ettin diyorlar" şeklinde halkın sıcak karşılamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayşen, İzmir'in Karşıyaka, Alsancak, Konak ve Çankaya gibi bölgelerinde de akordeon çaldığını söyledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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