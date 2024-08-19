Görele'de Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasına 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza önceki gün akşam saatlerinde Görele ilçesinin Gültepe Köyü yakınlarında meydana geldi. 52 yaşındaki Ömür Kesim'in kullandığı otomobil, yoldan çıkarak fındık bahçesine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda Ömür Kesim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN