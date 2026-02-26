Haberler

Gördes Huzurevi sakinleri iftar sofrasında buluştu
Gördes Huzurevi'nde düzenlenen iftar programında protokol üyeleri ve huzurevi sakinleri bir araya gelerek Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı. Program, Kuran-ı Kerim tilaveti ve geleneksel gösterilerle renklendi.

Gördes Huzurevi'nde düzenlenen iftar programında protokol üyeleri ve huzurevi sakinleri aynı sofrada buluştu; Kur'an-ı Kerim tilaveti, geleneksel gösteriler ve hediye takdimiyle program renkli görüntülere sahne oldu.

Gördes Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen iftar programında protokol üyeleri ile huzurevi sakinleri aynı sofrada buluştu. Gördes Huzurevi'nde gerçekleştirilen iftar programına İlçe Kaymakamı Sercan Sakarya, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kuduret Gültaş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ramazan Çetin, Gördes Huzurevi Müdürü Hakkı Altungeyik, Turgutlu Sosyal Hizmetler Müdürü Halil Özman, Gördes İlçe Sağlık Müdürü Emrullah Demirel, Gördes Devlet Hastanesi Müdürü Deniz Dilcan, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Davut Akyol ile huzurevi personeli ve sakinleri katıldı.

Yemekhane salonunda kurulan masalarda bir araya gelen huzurevi sakinleri, iftar öncesinde İl Müdürü Kuduret Gültaş ve Kaymakam Sercan Sakarya ile sohbet etti. İftar vakti top atışıyla oruçlar açılırken, Gördes Hafızlık Kur'an Kursu hocası Mustafa Devrik ve öğrencileri Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Programda konuşan Huzurevi Müdürü Hakkı Altungeyik, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini belirterek, "Mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde aynı sofranın etrafında buluşmanın huzurunu yaşıyoruz. Devletimizin şefkat elini temsil eden bir kurum olarak büyüklerimizle ve kıymetli misafirlerimizle aynı sofrada buluşmaktan gurur duyuyoruz. Sizler bu ülkenin hafızası, emeği ve duasısınız. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Program, Salihli'den gelen SAT Sanat Topluluğu'nun sergilediği geleneksel ortaoyunu gösterisiyle devam etti. Etkinlikte İl Müdürü Kuduret Gültaş ve Kaymakam Sercan Sakarya huzurevi sakinleriyle sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi. Program hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - MANİSA

