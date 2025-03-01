Gönüllü Kadınlar İmece Usulüyle Cami Temizliği Yaptı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde gönüllü kadınlar, imece usulüyle cami temizliği yaptı.

Babaeski ilçesine bağlı Taşköprü köyünde gönüllü kadınlar, Ramazan ayında daha temiz ve hijyen bir ortamda ibadet edilmesi için harekete geçti.

İmece usulüyle başlatılan temizlik çalışmasında caminin her köşesi en ince ayrıntısına kadar gözden geçirildi. Caminin içerisi başta olmak üzere abdesthane ve lavabolar ile çevresini temizlendi.

Cami cemaati, emeği geçen kadınlara teşekkür edildi. - KIRKLARELİ