Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti: Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz

Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti
Canlı yayındaki kavganın ardından Trump'tan tansiyonu artıracak sözler

Beyaz Saray'daki kavga sonrası Trump'tan tansiyonu artıracak sözler
Avrupa'daki tek çatlak ses! Dünyayı şoke eden kavgada Trump'ın tarafını tuttu

Avrupa'daki tek çatlak ses! Dünyayı sarsan kavgada Trump'ı destekledi
Selahattin Demirtaş'tan Öcalan'ın çağrısına destek! Tehlikeye dikkat çekti

Demirtaş'tan tarihi çağrıya ilk yorum! Tehlikeye dikkat çekti

Gönüllü Kadınlar İmece Usulüyle Cami Temizliği Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Taşköprü köyünde gönüllü kadınlar Ramazan ayında cami temizliği için imece usulü çalışarak hijyenik bir ibadet ortamı oluşturdu.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde gönüllü kadınlar, imece usulüyle cami temizliği yaptı.

Babaeski ilçesine bağlı Taşköprü köyünde gönüllü kadınlar, Ramazan ayında daha temiz ve hijyen bir ortamda ibadet edilmesi için harekete geçti.

İmece usulüyle başlatılan temizlik çalışmasında caminin her köşesi en ince ayrıntısına kadar gözden geçirildi. Caminin içerisi başta olmak üzere abdesthane ve lavabolar ile çevresini temizlendi.

Cami cemaati, emeği geçen kadınlara teşekkür edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var
img

İmralı'da neler olmuş neler! İddiaya karşı böyle önlem alınmış
img

PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para transferlerinde yeni dönem bugün itibariyle başladı

ATM'den para çekemeyebilirsiniz
Ryan Babel'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı: Hakemler bize yardım ediyordu

Babel'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
Zelenskiy ile tartışan Trump'tan Ukrayna'ya büyük darbe! Tek hamlede sonlandırdı

Zelenskiy ile tartışan Trump'tan Ukrayna'ya büyük darbe
8 metrelik dev yılanı gören Çanakkaleli çiftçi şoke oldu: Daha önce böyle bir şey görmedim

Çanakkaleli çiftçinin bacaklarının titrediği an
Önce dalga geçti, sonra azarladı! Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı

Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı
Rusya'dan Trump ve Zelenskiy kavgasına ilk yorum: Nankör domuz, sahiplerinden sert bir tokat yedi

Trump ve Zelenskiy kavgasına Rusya'dan ilk yorum

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.