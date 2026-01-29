Haberler

Gönüllü Hareketi Derneği'nden "Nasıl iyi oluruz?" söyleşi serisi

Gönüllü Hareketi Derneği, bireylerin iyi olma halini desteklemek amacıyla 'Nasıl İyi Oluruz?' isimli söyleşi serisini başlattı. İlk konuk Diyetisyen Hande Güngör, dengeli beslenmenin sağlıklı yaşam üzerindeki etkilerini anlattı.

Gönüllü Hareketi Derneği tarafından, bireylerin iyi olma halini desteklemeye yönelik "Nasıl İyi Oluruz?" başlıklı söyleşi serisi başlatıldı. Tüm Bursalılara açık olarak düzenlenen etkinliklerin ilk konuğu Diyetisyen Hande Güngör oldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Gönüllü Hareketi Derneği Başkanı Sertaç Şipka, söyleşi serisinin gönüllüler başta olmak üzere toplumun her kesiminden bireylerin iyilik halini güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, "İyilik üretmek isteyenleri bir araya getiren bir topluluk oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Serinin ilk konuğu Diyetisyen Hande Güngör ise söyleşide, yeterli ve dengeli beslenmenin fiziksel ve ruhsal sağlık üzerindeki etkilerine değindi. Kısa sürede kilo verme isteğinin iyilik halini desteklemek yerine stresi artırdığına dikkat çeken Güngör, sağlıklı kas kütlesinin korunması ve ideal beden kütle indeksinin önemini vurguladı. Güngör, bu hesaplamaları katılımcılarla uygulamalı olarak paylaştı.

Dengeli beslenmenin sürdürülebilir sağlıklı yaşamın temel unsuru olduğunu ifade eden Güngör, günlük ihtiyaca uygun karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral alımının önemine dikkat çekti.

Bursa Gıda Bankası başta olmak üzere birçok toplumsal projeyi hayata geçiren Gönüllü Hareketi Derneği'nin, "Nasıl İyi Oluruz?" buluşmalarını önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planladığı bildirildi. Söyleşi serisinde psikoloji, beslenme, farkındalık, ilişkiler, hobiler ve alışkanlıklar gibi iyi oluşun farklı boyutlarının alanında uzman konuklarla ele alınacağı belirtildi.

Gelecek etkinliklerin takviminin Gönüllü Hareketi Derneği'nin sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacağı kaydedildi. - BURSA

