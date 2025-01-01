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Gönül Akkor Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gönül Akkor Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor, hayatını kaybetmesinin ardından Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. Sanat dünyasından birçok isim veda etti.

İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Gönül Akkor, dün hayatını kaybetti. 82 yaşında hayata gözlerini yuman Akkor için bugün Teşvikiye Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ablası Kamuran Akkor, Kamuran Akkor'un kızı Menekşe Uçaroğlu, Melike Demirağ, şarkıcı Bora Gencer, sanatçı Selami Şahin, yakınları ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Törende duygusal anlar yaşandı. Akkor, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Çok üzgünüm"

Abla Kamuran Akkor, "Ne söyleyeyim çok üzgünüm. Kusura bakmayın çok konuşamıyorum. Çok üzgünüm. Rahatsızlığı vardı. Allah rahmet etsin" diye konuştu.

"Ölüm haberini beklemiyorduk"

Kamuran Akkor'un kızı Menekşe Uçaroğlu ise, "Çok üzgünüz teyzemi kaybettik. Sevenleri burada. Hastaydı uzun zamandır. Teyzem 20 yıl önce beyin kanaması geçirmişti. Sağlığı iyiydi aslında ama kalça kırığı ameliyatı oldu. Ondan sonra biraz tedavi altındaydı. Ama şu anda artık o hastalığıyla da mücadele bir yere kadar. Çok üzgünüz. Ölüm haberini beklemiyorduk. Çıkmasını bekliyorduk. Yani öyle bir ölümcül durumu yoktu" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir ses Türkiye'ye bir daha gelmez"

Selami Şahin ise, "Birçok şarkı okudu ve albüm yaptı. Bu kadar kalbi temiz bir insan olamaz. Böyle bir ses Türkiye'ye bir daha gelmez" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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