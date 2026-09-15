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Gömeç'te depo yangını... Kullanılamaz hale geldi

Gömeç'te depo yangını... Kullanılamaz hale geldi
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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir siteye ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yoğun duman ve alevlerin yükseldiği yangında depo kullanılamaz hale geldi.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir siteye ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yoğun duman ve alevlerin yükseldiği yangında depo kullanılamaz hale geldi.

Gömeç ilçesi Keremköy Mahallesi'ndeki Komşuada Sitesi'ne ait depoda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, yangının fark edilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye Gömeç İtfaiye Grup Amirliğinden 3 araç ve 7 personel sevk edildi.

Ekipler, alevli ve yoğun dumanlı şekilde yanan depoya müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları tamamlandı. Depo yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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