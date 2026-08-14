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Gölyaka'da 140 TOKİ Konutunda Çalışmalar Hızla İlerliyor

Gölyaka'da 140 TOKİ Konutunda Çalışmalar Hızla İlerliyor
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Düzce'nin Gölyaka ilçesi Yazıpınar Mahallesi'nde Sosyal Konut Hamlesi kapsamında inşa edilen 140 dairelik TOKİ projesinde çalışmalar devam ediyor. Vali Mehmet Makas, şantiyede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. 9 bloktan oluşan projenin tamamlanmasıyla konutlar hak sahiplerine teslim edilecek ve ilçedeki konut ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanacak.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Sosyal Konut Hamlesi kapsamında yapımı devam eden 140 TOKİ konutunda çalışmalar hızla ilerliyor.

Gölyaka ilçesi Yazıpınar Mahallesi'nde, Sosyal Konut Hamlesi kapsamında yapımı sürdürülen TOKİ konutlarında incelemelerde bulunuldu. 9 bloktan oluşan ve toplam 140 daireyi kapsayan projede, çalışmaların son durumu hakkında yüklenici firma ve yetkililerden bilgi alındı. Vali Mehmet Makas da projedeki çalışmaları yerinde inceleyerek konutlarda devam eden imalatlar hakkında bilgi aldı.

Gölyaka'da hayata geçirilen 140 konutun tamamlanmasının ardından hak sahiplerine teslim edilmesi planlanırken, projenin ilçedeki konut ihtiyacına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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