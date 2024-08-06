Gölpazarı Öğretmenevi'nden vatandaşlara aşure ikramı

Bilecik Gölpazarı ilçesinde Öğretmenevi Müdürlüğü tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Gölpazarı Öğretmenevi Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen aşure gününde öğretmenevi toplantı salonunda hazırlanan stantta, kamu kurumlarında görevlilere ve vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Birlik ve beraberliğin sembolü olan Muharrem Ayı'nın en güzel örneği, birlik ve beraberliğin sembolü Gölpazarı'nda yaşandı. Stantta, Gölpazarı Öğretmenevi Müdürü Amir Kiraz ve öğretmenevi çalışanları katılanlara kendi elleriyle aşure ikram etti.

Öğretmenevi Müdürü Kiraz, "Bu mübarek günlerde birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muharrem Ayı'ndaki ikramlarımızı gelenekselleştirerek hem inançlarımızın gereğini yerine getiriyor hem de insanımızla bir araya gelip, kucaklaşıyoruz. Aşuremiz bereketli, birliğimiz daim olsun" dedi. - BİLECİK