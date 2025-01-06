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Gölpazarı'nda Yakacak Odun Dağıtımı Üzerine Toplantı Düzenlendi

Gölpazarı'nda Yakacak Odun Dağıtımı Üzerine Toplantı Düzenlendi
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Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç koordinesinde, köylere verilecek yakacak odun konusunu görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Bilecik Orman İşletme Müdürü ve köy muhtarları katıldı.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç koordinesinde düzenlenen yeni yılın ilk toplantında, köylere verilecek olan yakacak odun konusu görüşüldü.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç'ın koordinesinde, öğretmenevindeki toplantı; Bilecik Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut, İl Genel Meclis üyeleri, ilçe orman işletme şefleri ve köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda; '6831 sayılı Orman Kanununun 31. ve 32.' maddeleri kapsamında 'Zatii' yakacak odunlarının köylere verilmesi ile ilgili usul ve esaslar hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, 'Orköy' kapsamında orman köylere verilecek teşvikler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, 2025 yılı için güzel geçmesi temennileriyle görüş ve öneriler dikkate alınarak toplantı sonlandırıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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