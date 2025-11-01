Gölpazarı'nda Üreticilere Yeni Tarım Destekleri Tanıtıldı

Gölpazarı'nda üreticilere yeni tarım destekleri anlatıldı.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç başkanlığında İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kartal ile muhtarların katılımıyla tarım desteklemeleri bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, üreticilerin faydalanabileceği destek programları, başvuru süreçleri ve yeni dönem teşvikleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Kaymakam Kılıç, yaptığı konuşmada, "Tarım ilçemiz için büyük önem taşıyor. Üreticilerimizin her zaman devletin rehberliği ve desteğiyle yanlarında olacağız. Katılım sağlayan tüm üreticilerimize teşekkür eder, bereketli ve verimli bir üretim sezonu dilerim" dedi. - BİLECİK