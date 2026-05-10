Bilecik'te Trafik Haftası etkinliği

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Trafik Haftası etkinliği kapsamında faaliyet gerçekleştirildi.

Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, 6. Jandarma Trafik Timi ile İlçe Emniyet Amirliği trafik ekipleri tarafından Fatih Dönmez Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe ilçe kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Program kapsamında trafik denetimlerinde kullanılan cihazların tanıtımı yapılırken, öğrencilere trafik kuralları ve güvenli trafik bilinci konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ise ilk yardım teknikleri hakkında sunum gerçekleştirildi.

Etkinlik sonunda öğrencilere Tim Jandarma boyama kitabı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ayrıca ilçe genelindeki okullarda trafik ve ilk yardım konulu ödüllü resim yarışması düzenlendi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı