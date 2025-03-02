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Gölpazarı'nda Miniklerden 'Hoş Geldin Ramazan' Etkinliği

Gölpazarı'nda Miniklerden 'Hoş Geldin Ramazan' Etkinliği
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Gölpazarı ilçesinde 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin düzenlediği 'Hoş Geldin Ramazan' programı, katılımcılara Ramazan'ın manevi atmosferini yaşattı. Etkinliğe Kaymakam Feyza Nur Kılıç ve İlçe Müftüsü katıldı.

Gölpazarı ilçesinde, 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin hazırladığı 'Hoş Geldin Ramazan' programı, Gölpazarı İlçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç ve İlçe Müftüsü'nün katılımıyla gerçekleşti.

Minik öğrencilerin sevgi ve heyecanla hazırladığı etkinlikte, katılımcılar Ramazan ayının manevi atmosferini doyasıya yaşadı. Program süresince, çocukların samimi duaları ve etkileyici sunumları Ramazan'ın bereketini ve coşkusunu hissettirdi. Etkinliğin ardından Kaymakam Kılıç, emeği geçen herkese teşekkür ederek, mübarek Ramazan ayının ilçeye ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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