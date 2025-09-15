Haberler

Gölpazarı'nda İlköğretim Haftası Kutlandı

Gölpazarı'nda İlköğretim Haftası Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında Kaymakam Feyza Nur Kılıç, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek, yeni eğitim yılının heyecanını paylaştı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen programda Kaymakam Feyza Nur Kılıç öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen programda öğrenci ve öğretmenlerin heyecanına ortak olan Kaymakam Kılıç, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve geleceğe dair hedeflerini dinledi.

Kaymakam Kılıç, "Sevgili öğrencilerimiz; merakla öğrenmeye, azimle çalışmaya ve hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin. Sizlerin başarısı, sadece ailelerinizin değil; öğretmenlerinizin, ilçemizin ve ülkemizin de gurur kaynağı olacaktır. Geleceğimiz sizlerin ellerinde şekillenecektir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yaz sıcağında kar sürprizi: Beyaz örtüyle kaplanacak

Yaz sıcağında kar sürprizi: Beyaz örtüyle kaplanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.