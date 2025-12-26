Bilecik'te hayvan nakillerine sıkı denetim

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Gölpazarı İlçe Tarım Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hayvan nakillerine sıkı denetim gerçekleştirildi.

Gölpazarı İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik kapsamında ilçe genelinde ortak denetim yaptı. Denetimlerde, canlı hayvan ve hayvansal ürün taşıyan araçlar durdurularak sevk belgeleri ve mevzuata uygunlukları kontrol edildi. Gerçekleştirilen uygulama ile hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi, kontrolsüz hayvan hareketlerinin engellenmesi ve mevzuat hükümlerine uyumun sağlanması amaçlandı. Denetimlerin belirli periyotlarla sürdürüleceği belirtildi.

Gölpazarı İlçe Tarım Müdürü Nurettin Kartal, "Hayvan hastalıklarının yayılımında önemli bir husus olan kontrolsüz hayvan hareketlerini engellemek ve mevzuat gerekliliklerinin kontrolü açısından denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK