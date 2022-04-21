Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurulu ve encümen seçimi yapıldı.

GÖLPAZARI, BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurulu ve encümen seçimi yapıldı.

Gölpazarı Öğretmen Evinde düzenlenen genel kurul Kaymakam Efecan ŞAHİN, İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Özkan, Erkan Erdem ve köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Hüseyin Yaman'ın açılış konuşması yaptı. Konuşmanın ardından Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi için oy kullanımına geçildi. Yapılan seçimde İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Özkan, Erkan Erdem ile muhtarlardan Kuşçaören Köyü Muhtarı Sebahattin Şahin ve Şahinler Köyü Muhtarı Celal Ceyhan Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeliğine seçildiler. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Mustafa Özkan, Gölpazarı, Bilecik, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title