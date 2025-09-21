Haberler

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Eğitimcileri Ağırladı

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, 2025-2026 eğitim yılının başlaması dolayısıyla eğitimcileri makamında ağırlayarak, eğitimin önemi ve öğretmenlerin çabaları üzerine sohbet etti.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının açılmasıyla eğitimcileri ağırladı.

İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü, Gazimihal İlkokulu Müdürü, öğretmenler ve öğrenciler Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, eğitimin önemi, öğrencilerin geleceğe hazırlanması ve öğretmenlerin fedakarlıkları üzerine sohbet edildi. Kaymakam Kılıç, öğrencileri derslerinde başarılı olmaları için motive ederken, öğretmenlere de özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. Kılıç, "Eğitim, yarınlarımızın en güçlü teminatıdır" diyerek eğitimin toplumsal gelişimdeki rolüne dikkat çekti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
