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Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda Cami Açılışı Yapıldı

Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda Cami Açılışı Yapıldı
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yapımına Nisan ayında başlanan cami inşaatı tamamlanarak ibadete açıldı. Açılış törenine yerel yetkililer, kurum personeli ve hükümlüler katıldı. Törende, cezaların infazının topluma kazandırma amacıyla yürütüldüğü vurgulandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde faaliyet gösteren Açık Ceza İnfaz Kurumu içerisindeki camii inşaatı sona ererek, ibadete açıldı.

Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu içerisinde yapımına Nisan ayında başlanan cami tamamlanarak düzenlenen törenle açılışı yapıldı. Törene, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal, kurum amirleri,kurum personeli ve hükümlüler katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ali Ateş; "Ceza infaz sisteminin temel amacının hükümlülerin topluma kazandırmak. Bu bağlamda temel eğitimden, yüksek öğretime, meslek edindirme faaliyetlerinden, sosyal ve kültürel etkinliklere, psikososyal destek hizmetlerinden Manevi Rehberlik Birimi hizmetlerine kadar birçok alanda faaliyetler yürütüyoruz. Hükümlülerin varsa mevcut mesleklerin geliştirilmesi, herhangi bir mesleği yoksa meslek edindirmeye yönelik kurumlar. Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumunda meslek edindirme faaliyetleri kapsamında seracılık iş kolu, marangoz atölyesi, arıcılık iş kolu, reçel ve marmelat yapımı atölyesi ve özel sektör iş birliği dahilinde faaliyet gösteren 3 adet tekstil atölyesinin üretimde. Açık cezaevlerinin bir üretim merkezi ve üretilen doğal ürünlerin kantinde ve diğer cezaevlerine piyasa koşullarına göre uygun fiyattan gönderilerek satışının yapılıyor" dedi.

Konuşmanın ardından Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumunda üretilen domates, biber, patlıcan, sallanan sandalye, yemek masası takımı, bal, reçel çeşitleri ve salça gibi ürünler sergilendi. Akabinde hükümlüler tarafından hazırlanan mehteran gösterisi izlendi. Bir hükümlü tarafından 'Hoş seda bırakıp gitmek lazımdır' adlı şiir okundu.

Dua edilip, kurdele kesimi yapıldıktan sonra cami içerisine geçildi. Bir hükümlü tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve hükümlü ilahi grubu tarafından hazırlanan ilahi dinletisi gerçekleştirildi. Akabinde Peygamber Efendimizin (S.A.V) Sakal-ı Şerifi ziyarete açıldı ve hükümlülere lokum ikram edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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