Gölgesinde Yılanla Karşılaşan Besici O Anları Kaydetti

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Gölgesinde Yılanla Karşılaşan Besici O Anları Kaydetti
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Yozgat'ın Saraykent ilçesinde besici İsmail Cengizer, hayvanlarını otlatırken ağacın altında dev yılanla karşılaştı. O anları cep telefonuyla kaydeden Cengizer, yılanları nasıl karşılamamız gerektiği üzerine bir soru da sordu.

Gölgesine oturduğu ağacın altında dev yılanla karşılaştı

YOZGAT - Yozgat'ın Saraykent ilçesinde hayvanlarını otlatan besici, ağacın gölgesine geçince dalda kamufle olan yılanla göz göze geldi.

Saraykent ilçesine bağlı Atalan Küme evleri mevkiinde hayvanlarını otlatan besici İsmail Cengizer, soluklanmak için ağacın gölgesine oturmak istedi. Ağacın dallarında tutunmuş yılanla karşılaşan Cengizer o anları cep telefonuyla kaydetti. Kaydederken de bir yandan "Ağacın dallarında yılan görseniz siz ne yapardınız? Öldürür müydünüz? Yoksa seni de Allah yarattı, deyip bırakır mıydınız?" sorusunu sordu. Cengizer, "Bulunduğum Çatalca mevkiinde sık sık büyük yılanlara rastlıyorum. Hemen yanımızda bağlar var. Bağlara gelecekler de dikkat etsin. Bu sene kenenin fazla olduğu gibi yılan da fazla. Hayvanları otlatırken denk geliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Yerel
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