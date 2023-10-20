Gölge oyunu miniklerden büyük ilgi gördü

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde düzenlenen Hacivat ve Karagöz gölge oyunu minik öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Çocukların gelişimine katkı sunacak, eğitici etkinliklerini sürdüren Çemişgezek Anaokulu, kültürel değerleri ön planda tutmaya devam ediyor. Bu çerçevede okul tarafından düzenlenen etkinlikte Tiyatro Sanatçısı Mehmet Melih Salcan tarafından Hacivat ve Karagöz gölge oyunu sergilendi. Gölge oyunu etkinliğinde çocuklar hem öğrendi hem de gönüllerince eğlendi.

Hacivat-Karagöz oyununu büyük beğeniyle izlediğini dile getiren minik öğrencilerden Mustafa Tuna Tuncer, "Gölge oyununu çok beğendik ve mutlu olduk. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine olur ve izleriz. Okulumuza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - TUNCELİ