Gölbaşı'nın ortasında lağım rezaleti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde taşan lağım suları tepkilere neden oldu.

Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde günlerdir süren lağım suyu taşkını, adeta bir ihmaller zincirinin utanç verici göstergesine dönüştü. Lağım sularının sokaklara akmasına rağmen hiçbir somut müdahalenin yapılmaması, hem çevre sağlığını hem de kamu düzenini açıkça hiçe sayan bir tablo ortaya koyuyor.

Bölge sakinleri haftalardır aynı manzaraya maruz kaldıklarını vurguladı.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, sorunun bu kadar uzun süredir çözülememesi artık "Gecikme değil, düpedüz sorumsuzluk" olarak değerlendirdi.

Vatandaşlar, "Defalarca dile getirmemize rağmen yetkililerin sessiz kalması, kamu hizmetinin ne kadar aksadığını gözler önüne seriyor. Ortada basit bir arıza değil, halk sağlığını tehdit eden ciddi bir kriz var. Mikropların, hastalık riskinin ve çevre kirliliğinin bu kadar açık bir şekilde yayılmasına göz yumulması kabul edilebilir değil" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı