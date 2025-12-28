Gölbaşı'nda, sular dondu
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan soğuk hava dalgası, gece saatlerinde suları dondurarak yaşamı olumsuz etkiledi. Park halindeki araçlar buzla kaplanırken, vatandaşlar don ve buzlanma konusunda uyarıldı.
Kış mevsiminin yüzünü iyice göstermeye başladığı Gölbaşı'nda, gündüz saatlerinde güneşli havanın etkili olmasına rağmen güneşin batmasıyla birlikte sıcaklık hızla düşerek eksi derecelere geriledi. Gece boyunca etkisini sürdüren ayaz, ilçe genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.
Soğuk hava nedeniyle dışarıda bulunan su tesisatları ve çeşmeler donarken, park halindeki araçların camları buz tabakasıyla kaplandı. Sabah saatlerinde araçlarını kullanmak isteyen sürücüler camları temizlemekte güçlük çekti.
Yetkililer, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları don ve buzlanmaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. - ADIYAMAN